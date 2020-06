Uccide la sua ex | uomo confessa dai carabinieri | fu un pilota di rally

Fu un pilota di rally tra anni ’80 e ’90, un uomo uccide la sua ex compagna e poi ammette tutto dopo essere andato in caserma dai carabinieri.

Un uomo uccide la sua ex e poi va dai carabinieri per confessare quanto di orribile commesso. Il fatto è accaduto a Fara, in provincia di Novara. Lui è Sergio Guerzoni, 63 anni, in passato pilota di rally, che ha ammesso di avere strangolato a morte la sua ex compagna, la 57enne Paola Malavasi.

Il delitto è giunto al culmine di una lite tra i due. Guerzoni ha ammesso le proprie responsabilità descrivendo con precisione i drammatici momenti in cui uccide la sua ex compagna. Ha detto ai militari di avere perso la testa, di avere smarrito ogni capacità di ragionare in quei concitati attimi. E di avere messo le mani al collo della donna, stringendole fino a vederla stramazzare esanime sul pavimento. Poi è uscito di casa – la sua abitazione – per recarsi a piedi nella caserma dei carabinieri, distante appena qualche centinaio di metri.

Uccide la sua ex, Guerzoni non aveva mai assunto atteggiamenti violenti

L’uomo è molto conosciuto a Novara per via della sua carriera da sportivo nel mondo dei motori. Dopo il ritiro dall’attività agonistica avvenuto nel corso degli anni ’90, Sergio Guerzoni aveva aperto un locale molto frequentato nella città piemontese, prima di chiudere per trasferirsi a Fara. Risale a qualche tempo fa la storia con Paola Malavasi, divorziata e con due figli grandi. Una relazione che pare abbia avuto diversi momenti complicati e che è infine culminata in una separazione. Anche se Guerzoni e la sua ormai ex compagna continuavano saltuariamente a frequentarsi. Nel passato dell’uomo non figurano comportamenti violenti e chi lo conosce lo ha sempre giudicato come un uomo incapace di fare del male ad altri. I carabinieri lo hanno sottoposto ad interrogatorio per poi arrestarlo.

