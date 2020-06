Tina Cipollari, la foto in bikini: “Dovrebbe rimettersi in forma” – VIDEO

Il web rispolvera una foto di Tina Cipollari in bikini, molti i commenti che sottolineano: “Dovrebbe rimettersi in forma, è una bella donna”.

In questi giorni, il popolo del web ha rispolverato una vecchia foto della vamp di Uomini e Donne, Tina Cipollari, in bikini da giovanissima. Una foto in cui la donna mostra delle forme totalmente diverse da quelle attuali.

Ne è nato un dibattito sui social con molti commentatori che sostengono che anche oggi potrebbe rimettersi in forma come allora. Qualcuno evidenzia in particolare: “Bellissima donna infatti non so perché non fa dieta o palestra per rimettersi in forma, non è mai tardi”.

Quasi irriconoscibile: la vecchia foto di Tina Cipollari in bikini

La foto della vamp di Uomini e Donne in bikini è abbastanza datata: risale infatti al 1990 quando lei aveva solo 28 anni. All’epoca, la donna era in vacanza a Montecarlo: “Era stupenda”, hanno commentato diversi utenti alla pubblicazione di quella foto. Altri sottolineano appunto come la donna sia particolarmente ingrassata e quasi irriconoscibile.

Non mancano coloro che criticano Tina Cipollari e sostengono che il cambiamento sia legato alla chirurgia estetica. “Si è rifatta tutto, queste sono le conseguenze”, si legge. Polemiche a cui qualcuno replica difendendola: “Ha avuto 3 figli. Personalmente l’ho vista dal vivo ed è veramente una bellissima donna”.