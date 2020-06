Teoria sulla fine del mondo: “Sarà domenica 21 giugno 2020” – VIDEO

La rilettura del calendario Maya riguardante la teoria sulla fine del mondo, stabilita la nuova data: “Sarà domenica 21 giugno 2020”.

Mancherebbe una settimana alla fine del mondo: la suggestiva tesi è esposta in una rilettura del calendario Maya, che fissava l’Apocalisse il 21 dicembre 2012. Quel giorno, come tutti sappiamo benissimo, non avvenne nulla.

Adesso, a quanto pare, quella data sarebbe stata spostata in avanti e alla fine del mondo mancherebbe davvero poco. A motivare la questione, un presunto errore di lettura del calendario gregoriano.

La tesi viene avanzata in alcuni tweet – poi scomparsi – dello scienziato Paolo Tagaloguin: “Secondo il calendario Giuliano, tecnicamente siamo adesso nel 2012”. In sostanza, in base ai riconteggi, la fine del mondo avverrà il 21 giugno 2020. Tesi suggestive che nulla hanno a che vedere con le preoccupazioni degli scienziati che hanno creato il Doomsday Clock. Il particolare orologio creato da The Bulletin of the Atomic Scientists nel 1947 sostiene che mancano 100 secondi alla fine del mondo.