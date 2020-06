Stefano De Martino, messaggi “subliminali” a Belen: ecco cosa c’è dietro

Stefano De Martino sta lanciando una serie di segnali distensivi verso Belen, dopo la burrasca sentimentale di cui sono stati entrambi protagonisti.

Segnali di disgelo da Stefano De Martino nei confronti di Belen Rodriguez. La chiacchieratissima coppia, a ormai diverse settimane di burrascosa separazione, continua a far parlare di sé, complici una serie di messaggi “subliminali” lanciati da lui via social. Su Instagram, in particolare, De Martino ha ricominciato a piazzare dei “like” all’argentina (ma solo negli scatti che la ritraggono assieme al figlio Santiago). Scelta non certo casuale…

Prove di riconciliazione tra Stefano De Martino e Belen

Naturalmente gli “indizi” sono ancora troppo scarni per trarre conclusioni, ma nell’epoca 4.0, dove tutto viaggia alla velocità della luce sulle piattaforme web (sentimenti compresi), nulla va sottovalutato. Non a caso Stefano De Martino e Belen ricominciarono a riavvicinarsi e ricucire lo strappo post-matrimoniale proprio via social, per la gioia dei loro tantissimi fan e followers. E l’avvenente ballerino ultimamente è apparso più smagrito e provato che mai, probabilmente (anche) a causa delle sue pene d’amore. Chissà che non sia l’inizio di un nuovo, insperato ritorno di fiamma…

Visualizza questo post su Instagram Matrioska Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 15 Giu 2020 alle ore 2:40 PDT

EDS