Stasera in tv – Tutte lo vogliono, trama e cast del film

Da non perdere questa sera, lunedì 15 giugno 2020, l’appuntamento con il film con Enrico Brignano e Vanessa Incontrada “Tutte lo vogliono”: trama e cast

Appuntamento imperdibile questa sera, lunedì 15 giugno, con il film “Tutte lo vogliono” con Enrico Brignano e Vanessa Incontrada in onda in prima serata su RaiDue. La storia è incentrata su quattro donne, Giovanna, Carla, Francesca e Chiara, che sono davvero molto diverse tra loro ma c’è qualcosa che le accomuna. C’è Chiara una food designer e lavora insieme alla madre snob e molto ingombrante, mentre Orazio è un tolettatore per cani e lavora per un maghrebino appassionato di soap opera. Da ben quattro anni non ha avuto alcuna relazione e così preferisce il cibo e gli animali alle donne.

Stasera in tv – Tutte lo vogliono, il finale

Così la stessa Chiara ritrova un suo vecchio amico, Raffaello, vecchio amore dell’adolescenza. Ma lei soffre di anorgasmia, non riesce a raggiungere l’orgasmo e fa terapia di gruppo. Scopre così l’esistenza di un GPS (Generoso Partner Sessuale, una nuova versione di gigolò moderno che promette risultati eccellenti e appaganti). E così dopo una serie di peripezie pensa che Orazio sia il suo GPS. Nel cast, oltre Brignano e la Incontrada, troviamo

Giulio Berruti, Ilaria Spada, Gianna Paola Scaffidi, Massimo Bagnato, Andrea Perroni, Giovanna Rei, Massimiliano Vado.