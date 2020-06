Stasera in tv – Transformers – la vendetta del caduto, trama e cast

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 15 giugno 2020, con il film Transformers – la vendetta del caduto, che andrà in onda su Raitre: ecco trama e cast

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 15 giugno 2020, con il film “Transformers – la vendetta del caduto” che andrà in onda in prima serata su ItaliaUno. La pellicola è ambientata nel 17.000 a.C., quando i Sette Prime viaggiarono nell’universo per creare l’Energon, un minerale in grado di alimentare tutti i Transformers. Per crearlo usarono delle macchine conosciute con il nome di Sun Harvester, che erano in grado di assorbire le stelle e distruggerle. Dopo due anni della battaglia di Mission City, gli Autobot e le forze armate statunitensi hanno unito le forze creando una task force, la NEST, per eliminare i Decepticon sopravvissuti. Successivamente i Decepticon riescono a ricostruire Megatron usando un frammento dell’AllSpark che hanno rubato all’esercito.

Stasera in tv – Transformers – la vendetta del caduto, le curiosità

La pellicola è diretto da Michael Bay e nel cast troviamo Shia LaBeouf (Sam Witwicky), Megan Fox (Mikaela Banes), Josh Duhamel (maggiore Lennox), John Turturro (agente Simmons), Ramón Rodríguez (Leo Spitz), Tyrese Gibson (sergente Epps), Kevin Dunn (Ron Witwicky), Julie White (Judy Witwicky), Isabel Lucas (Alice) e Rainn Wilson (prof. Colan). Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 15 giugno 2020, con il film in onda in prima serata su ItaliaUno.