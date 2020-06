Stasera in tv – Sol Levante, trama e cast del film in onda su Rai3

Stasera in tv – Sol Levante, trama e cast del film in...

Appuntamento imperdibile con il film, Sol Levante, che andrà in onda questa sera, lunedì 15 giugno 2020, a partire dalle 21.20 su Raitre. Durante una feste negli uffici di una società giapponese una donna, presunta amante professionista, è trovata morta, apparentemente dopo un violento rapporto sessuale. Viene chiamato a risolvere il caso Web Smith, investigatore di polizia: prima di arrivare sul posto, riceve una chiamata che gli annuncia di prendere John Connor, ex capitano di polizia ed esperto di affari giapponesi. Protagonista assoluto della pellicola sarà Sean Connery, che si è aggiudicato anche l’Oscar come migliore attore protagonista.

Stasera in tv – Sol Levante, trama e cast del film

Nel cast del film Sol Levante troviamo tanti attori come Sean Connery, Wesley Snipes, Harvey Keitel, Cary-Hiroyuki Tagawa, Kevin Anderson, Mako, Ray Wise, Eleanor Clift, Tylyn John, Tonyra Ganios, Stan Egi, Tom Dahlgren, Steven C. Clemons. Poi ci saranno Pat Choate, Michael Chapman, James Oliver Bullock, Steve Buscemi, Dan Butler, Tia Carrere, Peter Crombie, Amy Hill, Michael Kinsley, Sam Lloyd, Clyde Kusatsu, Nelson Mashita, Joey Miyashima, Toshishiro Obata, Alexandra Powers, Clarence Page, Tatjana Patitz, Lauren Robinson, Tamara Tunie, Daniel von Bargen, Stan Shaw. Un cast importante con l’appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 15 giugno 2020.