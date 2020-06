Stasera in tv – Il giovane Montalbano, le anticipazioni del 15 giugno

Da non perdere oggi, lunedì 15 giugno 2020, la nuova puntata de “Il giovane Montalbano” in onda in prima serata su RaiUno: ecco le anticipazioni

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 15 giugno, con una nuova puntata de “Il giovane Montalbano”, in onda in prima serata su RaiUno. L’episodio è intitolato “Ritorno alle origini” e racconta la storia di Montalbano che accetta l’idea che la storia d’amore con Mery sia finita. Così si concentra soltanto sul lavoro per non pensare a lei. Così a Vigata arriva anche il nuovo vice commissario, Mimì Augello, che sconvolge la quotidianità di Salvo: tra i due non c’è grande feeling. In paese si festeggia anche San Calorio, giorno in cui tutti gli abitanti della città si riuniscono in piazza per un grande picnic. Ma all’improvviso una tragedia mette in apprensione l’intera popolazione: la bambina Laura Belli è stata rapita

Stasera in tv – Il giovane Montalbano, il finale

Successivamente partono le ricerche con la piccola che viene ritrovata e salvata, ma in uno stato di shock. Per scoprire il nome del sequestratore, il giovane Montalbano e Augello eseguono numerose indagini sulla famiglia della vittima. Così arrivano a conoscere Livia Burlando, affascinante architetto genovese in vacanza a Vigata perché grande amica dei Belli. Appuntamento da non perdere con la nuova puntata in onda questa sera, lunedì 15 giugno 2020, in prima serata su RaiUno. Nel cast troviamo Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Sarah Felberbaum, Adriano Chiaramida e, infine, Katia Greco.