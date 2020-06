Serena Grandi critica Giulia De Lellis: “Non è mica la Kardashian”

Tra Serena Grandi e Giulia De Lellis non scorre buon sangue da quando si sono scontrate da Barbara D’Urso nel 2017. Ieri, nello stesso salotto televisivo, continuano le polemiche.

Serena Grandi è tornata ad accusare Giulia De Lellis dopo la lite avuta nel 2017 da Barbara D’Urso e i diverbi durante il Grande Fratello Vip passato insieme. Sempre nel salotto di Live Non è la D’Urso nella puntata andata in onda ieri domenica 14 giugno 2020, la padrona di casa ha mostrato le immagini della lite, diventata ‘cult‘ nel trash televisivo, tra l’attrice e l’influencer.

Le scene della lite sono state viste con un sorriso da parte di Serena Grandi che, però, non ha parso l’occasione per punzecchiare la ritrovata fidanzata di Andrea Damante. Barbara D’Urso, infatti, è sempre stata una grande sostenitrice della De Lellis, tanto da averla avuta come opinionista nei suoi programmi televisivi a seguito dell’esperienza a Uomini e Donne nel 2016: “Giulia De Lellis è diventata una influencer importantissima”, così ha commentato la padrona di casa di Canale 5. Per l’attrice e imprenditrice americana, divenuta celebre con il cinema erotico italiano, però, non è affatto così: “Non stiamo parlando della Kardashian…Sai cosa Barbara? Io non vedo carriere per queste web influencer. Non vedo artisti, vedo solo gente senza arte né parte“, questo il duro commento della Grandi, che si è scagliata contro tutte le ragazze che lavorano attraverso i social network come Instagram tra promozioni e sponsorizzazioni.

Le accuse di Corinne Cley per Giulia De Lellis

Serena Grandi ha reso ancora una volta noto la sua disapprovazione nei confronti dell’influencer Giulia De Lellis e delle ragazze che, come lei, lavorano sul web. Poche settimane fa anche un’amica dell’attrice, Corinne Cley, si era scagliata contro la ragazza ventiquattrenne, bollandola come “caruccia ma molto ignorante“. L’attrice francese, proprio insieme alla Grandi, aveva condiviso l’esperienza della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Giulia per ora non ha ancora replicato alle insinuazioni, ma in molti si chiedono se lo farà.

