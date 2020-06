Papà muore prima della nascita delle gemelle: “Per lo Stato non sono sue”

Grace Lewis si sta battendo affinché il nome del suo compagno Billy Townsend, morto nel 2018, sia aggiunto ai certificati di nascita delle loro figlie: “Hanno diritto al loro papà”.

Una mamma sta lottando per far aggiungere il nome del suo compagno al certificato di nascita delle loro figlie, mentre si avvicina il secondo anniversario della sua morte. Grace Lewis è precipitata in una spirale di dolore quando Billy Townsend è stato investito da un treno alla stazione di Goodmayes, nell’Essex, nel 2018. Quando ha dato alla luce le loro due figlie gemelle, Bella e Billie, quattro mesi dopo la disgrazia, la 26enne era troppo impegnata a piangere e fare la mamma per pensare alle scartoffie burocratiche. Ora che le figlie hanno un anno e mezzo, Grace ha scoperto suo malgrado che Billy non risulta essere ufficialmente il loro padre.

Il diritto di Bella e Billie ad avere un papà

Poiché Bella e Billie non sono identiche, è possibile che abbiano padri diversi (secondo uno studio, una ogni 13.000 coppie di gemelli fraterni ha due distinti papà). Di conseguenza, entrambe le bambine devono essere sottoposte a un test del DNA prima che un giudice di tribunale per minori stabilisca chi sia il papà. Grace ha impiegato molto tempo a scoprire questo lungo processo burocratico. “Chiunque può registrare i propri figli, mentre io non riesco a ottenere che il padre delle mie bambine figuri sul loro certificato di nascita”, ha dichiarato al Mirror.

Io, come madre, credo che sia un mio diritto – ha aggiunto -, come le bambine hanno diritto a vedere riconosciuto il nome del loro padre sul loro certificato di nascita, senza dover sostenere i test di paternità e DNA”. Per Grace, la registrazione di Billy come genitore delle loro gemelle è un modo per commemorare il 24enne prematuramente scomparso. “Billy sarebbe stato un papà straordinario – conclude -. Sarà orribile dover spiegare alle mie bambine cos’è successo quando saranno più grandi”.

EDS