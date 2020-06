Voci di crisi per la coppia Paola Di Benedetto Federico Rossi. La vincitrice del ‘Grande Fratello Vip 2020’ protagonista di un gossip poco piacevole.

Si parla con grande insistenza di una crisi che riguarderebbe Paola Di Benedetto e Federico Rossi. I due sarebbero in crisi da dicembre, come riportato dal settimanale ‘DiPi√Ļ’. Crisi che pare non sia ancora rientrata.

Lei poi a gennaio e fino ad inizio aprile ha preso parte al ‘Grande fratello Vip’, uscendo dalla casa di Cinecitt√† da vincitrice. Ed all’origine di questi problemi sembra che ci sia una relazione clandestina tra la stessa Paola Di Benedetto ed un uomo sposato. Lo afferma sempre ‘DiPi√Ļ’, sostenendo che Federico Rossi avrebbe informato della cosa la moglie del presunto amante di Paola, salvo poi perdonare quest’ultima. Ora Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono usciti allo scoperto sulla vicenda, smentendo in pratica questa ricostruzione e mettendo a tacere queste voci poco piacevoli sul loro conto.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, i due smentiscono tutto quanto

Sul profilo Instagram di lei √® infatti comparsa la versione ufficiale della coppia, che smentisce tutto quanto. La Di Benedetto non ha mai intessuto alcuna relazione con un uomo sposato. Ed il suo rapporto con Federico va alla grande. “Tutto un racconto di fantasia, ci amiamo come e pi√Ļ di prima”, dice il cantante. Il loro fidanzamento va avanti dal 2018, grazie ad un incontro avvenuto con degli amici in comune. Poi nel 2019 la coppia si √® lasciata, ma soltanto per qualche mese. Poco dopo infatti sono tornati insieme ed ancora resistono felicemente l’uno accanto all’altra.

