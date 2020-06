Nando Colelli, chi è: curiosità e vita privata dell’ex gieffino

Chi è Nando Colelli, ex concorrente del Grande Fratello: cosa sapere su di lui, curiosità, fidanzata e vita privata, cosa fa oggi.

Classe 1986, Nando Colelli è diventato abbastanza famoso qualche anno fa, nel 2010, per aver partecipato all’undicesima edizione del Grande Fratello. Prima di entrare nella Casa disse di essere intenzionato a vincere: “Devo ristrutturare casa, ho bisogno di un po’ di soldi. E poi voglio far morire di invidia la mia ex”.

In quell’edizione, restò in gara per 78 giorni prima di essere eliminato. Sempre durante la permanenza nella casa, il giovane di Aprilia confidò a un’altra concorrente di essere stato molestato sessualmente quando aveva 8 anni. Dopo l’uscita dalla casa, ha avuto una relazione con Sara Tommasi.

Cosa fa oggi nella vita Nando Colelli

Il concorrente del Grande Fratello conduce attualmente una vita normale: ha giocato a calcio in serie minori, fa l’operaio ed è felicemente fidanzato con Sara Marcello, la persona che gli ha cambiato la vita. Attivo su Instagram, è seguito da oltre 10mila follower. Dopo il reality show, ha avuto a che fare con il mondo del cinema hard.

Infatti, Nando Colelli è stato a lungo un porno attore e a quanto pare ha riscosso anche un discreto successo, arrivando a recitare con Rocco Siffredi. Poi dopo l’incontro con la sua Sara è cambiato decisamente il suo approccio alle cose. “Non glielo avrei mai permesso, ora è mio e guai a chi me lo tocca”, ha detto la giovane fidanzata nel corso di un’intervista a Pomeriggio 5.