Mara Venier, scontro con Tiberio Timperi: scompare il post, ma c’è dell’altro

Mara Venier e Tiberio Timperi: lite dopo i commenti fuori luogo sulla conduttrice, poi le scuse. Lei ha cancellato il post su Instagram, ma c’è dell’altro.

Dopo aver ricevuto commenti poco carini da parte di Tiberio Timperi e Giovanni Ippolito, durante l’ultima puntata di “Uno Mattina in Famiglia”, zia Mara Venier si è scagliata contro i due tramite un post pubblicato su Instagram, dove ha scritto: “Grazie a Monica Setta… due poveracci che pensano di divertire il pubblico ironizzando e prendendo in giro una persona che sta soffrendo… Gianni Ippoliti & Tiberio Timperi!!!!”. I due ironizzavano sull’incidente di Mara, che l’ha costretta ad ingessare un piede e una parte della gamba. Nonostante l’handicap provvisorio, però, la zia italiana non ha smesso di lavorare e continua a condurre “Domenica In”. “Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissioni televisive” ha scherzato Ippoliti.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Mara Venier furiosa con Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti: non dovevano farlo

Mara Venier e Timperi, succede tutto su Instagram

Mara non ha preso per niente bene la battuta, e ha scritto di getto quel post su Instagram che, però, adesso non c’è più. La presentatrice deve aver deciso di eliminarlo dopo aver ricevuto la risposta alle critiche da Tiberio Timperi. Anche lui ha usato Instagram come canale di comunicazione (o forse sarebbe meglio dire “litigio”?), condividendo il post scritto dalla Venier e scrivendo: “Spiace che ironia, affetto e familiarità vengano scambiate per un insulto. Un bacione”, taggando il profilo di Mara e quello di Raiuno. Nonostante il post di Mara non sia più online, però, la Venier ha condiviso nelle sue stories di Instagram alcuni articoli online che hanno parlato dell’accaduto, difendendo la presentatrice.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Tiberio Timperi contro Mara Venier, la dura risposta del conduttore

Tiberio Timperi non è stato l’unico a ironizzare sul gesso di Mara Venier. Ieri pomeriggio Stefano De Martino, ospite a Domenica In, si è presentato in studio con un piede ingessato “per finta”, prendendo in giro la zia per l’accaduto. Lei ha scherzato con lui, commentando che era quello il tipo di ironia che le piaceva: “ironia divertente e non becera”, riferendosi ovviamente all’accaduto con i due uomini di Uno Mattina.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI!