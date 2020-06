Mara Venier attacca il marito: “Come al solito non fai un c***o”

Mara Venier saluta il marito prima della diretta di ‘Domenica In’, prima di andarsene però lo attacca in maniera ironica. La scena fa divertire i fan.

Questo giugno per Mara Venier è un mese complicato. La conduttrice veneta si è rotta una gamba mentre stava andando in studio ed ora è costretta a condurre ‘Domenica In‘ con un gesso che non le permette di muoversi in autonomia. Nonostante ciò Zia Mara non si è persa d’animo e continua a fare il suo lavoro con dedizione e voglia di stupire il suo pubblico.

Parte di questa forza d’animo, la conduttrice la riceve dal marito, il quale è sempre pronto a darle manforte e farla ridere nei momenti di massimo scoramento. Il bel rapporto tra i due, da qualche tempo divenuto molto social, fa divertire i fan della coppia. Spesso è proprio il marito che fa parlare per i filmati che gira alla moglie durante le attività casalinghe. L’ultimo l’ha girato domenica mattina, prima che la moglie venisse portata in studio dai collaboratori Rai.

Mara Venier, la frecciata al marito suscita ilarità: “Sempre a non fare un c***o”

La povera Mara non può andare in studio da sola in questo periodo, motivo per cui i suoi collaboratori la vanno a prendere a casa e la portano in studio. Nicola Carraro ha ripreso proprio il momento in cui la conduttrice veniva portata fuori di casa ed ha cominciato a scherzarci sopra: “Dove vai amore mio?”. Alla domanda Mara risponde: “Stiamo andando a fare ‘Domenica In'” e lui ancora con tono scherzoso le dice: “Non ci credo”.

Nella parte finale del video si vede la Venier che chiede al collaboratore un po’ di tempo per salutare il marito, questo la lascia quindi in compagnia di Nicola che nel frattempo continua la ripresa: “Ciao amore mio”, esordisce la presentatrice che poi, riuscendo a stento a trattenere una risata aggiunge: “Come al solito non fai un c***o, fai solo filmini”, suscitando l’ilarità spontanea di tutti i presenti.