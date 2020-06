M5S, rivelazione di ‘Abc’: 3,5 milioni dal Venezuela per finanziare il partito

Secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo ‘Abc’, l’M5S sarebbe stato finanziato con 3,5 milioni di euro dal Venezuela.

Nelle scorse ore il quotidiano iberico ‘Abc‘ (qui l’articolo originale) ha raccontato di un presunto finanziamento da parte del Venezuela per la fondazione del partito di Casaleggio e Grillo. Secondo quanto scritto sul giornale, l’informazione giungerebbe direttamente da documenti finora secretati dall’intellingence venezuelana e farebbero riferimento ad un ingente spostamento di denaro avvenuto dal Paese sudamericano all’Italia nel 2010.

Leggi anche ->M5S, Di Battista propone il “servizio ambientale” per i giovani: ecco cos’è

Sempre secondo quanto si legge sul quotidiano spagnolo, nella lettera della Intelligence venezuelana si parla di una valigetta con dentro 3,5 milioni di euro che sarebbe stata consegnata direttamente a Casaleggio con lo scopo di formare un “movimento di sinistra rivoluzionario e anticapitalista in Italia”. L’operazione sarebbe stata approvata da Nicolas Maduro (all’epoca ministro degli Esteri del governo Chavez) e portata avanti da Hugo Carvajal.

Leggi anche ->Matteo Salvini furioso con i M5S: “Rispetto per i morti”

M5S, nessuna risposta dal partito sulle domande del quotidiano

Il denaro sarebbe stato procurato da alcuni fondi neri utilizzati dall’ex ministro degli Esteri Tareck el Aissami, uomo di fiducia di Maduro. Quindi spedito in modo sicuro con un’operazione dell’intelligence al consolato di Milano. Sia Hugo Carvajal che Tareck el Aissami sono oggi indagati dagli Stati Uniti: il primo per droga e finanziamenti illeciti alle Farc Colombiane, l’altro per droga e riciclaggio di denaro.

Una rivelazione, quella di ‘Abc‘, che è stata condivisa da tutta la stampa italiana e della quale si parlerà probabilmente a lungo nei prossimi giorni. Al momento nessuno degli esponenti principali del M5s, né Vito Crimi né Di Maio, ha voluto rispondere alle domande contenute nell’articolo del quotidiano spagnolo. Nessun commento, per il momento, è giunto nemmeno dal governo venezuelano.