Banale lite con un vicino di casa: 21enne uccisa a colpi di fucile

Uccisa una ragazza 21enne dal proprio vicino di casa. È una pesante lite ad infiammare il rapporto tra i due. Scopriamo insieme i dettagli della tragedia.

Ci troviamo a Denver, in Colorado. La notizia di cronaca nera scuote tutti gli Stati Uniti e fa il giro dei notiziari. Isabella Thallas è una 21enne spensierata, fidanzata con Darian Simon, un ragazzo di 26 anni. È una lite della donna con il proprio vicino di casa a dare il via alla tragedia. In seguito alla discussione Isabella perde infatti la vita, per mano del vicino stesso, munito di arma da fuoco. Il fidanzato riesce a dare l’allarme e sul posto intervengono la polizia ed i soccorsi. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Si trovano a passeggio per la via Isabella Thallas, il fidanzato Darian Simon ed il loro cane Rocco al momento dell’omicidio. Ad attenderli c’è il vicino di casa Michael Close, un uomo di 36 anni. L’uomo è adirato con la coppia per via dei bisogni del cane, ed inizia ad aggredirla verbalmente. I due tentano la via della diplomazia, ignorando inizialmente le grida del 36enne e provando in seguito a mediare. La situazione presto però degenera, soprattutto nel momento in cui Isabella e Darian cominciano a rispondere. È in quell’istante che il vicino di casa prende il fucile e inizia a far fuoco sui due.

Isabella Thallas: la tragedia per i bisogni del cane

È una discussione inerente ai bisogni del cane quella che fa partire Michael Close contro i vicini di casa, Isabella Thallas e Darian Simon. L’uomo è stanco di trovare i ricordini dell’animale nel proprio giardino. La situazione presto però degenera, e la lite si trasforma presto in una tragedia. Il vicino 36enne agguanta un’arma da fuoco e spara contro la coppia. Isabella viene colpita mortalmente 6 volte, mentre Darian, seppur ferito, riesce a fuggire e a dare l’allarme. Interviene immediatamente la polizia che rincorre l’assassino e riesce fortunatamente a soccorrere Darian.

