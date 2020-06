La Prova del Cuoco, arriva la conferma: “Sta chiudendo” – VIDEO

La conduttrice di La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi, lancia la bomba sul programma, arriva la conferma nell’aria da tempo: “Sta chiudendo”.

Raiuno potrebbe dire addio per sempre allo storico cooking show La Prova del Cuoco: a rivelarlo in queste ore è direttamente l’attuale conduttrice del programma, Elisa Isoardi, che oggi si è collegata telefonicamente con sua mamma Irma.

In realtà, già da qualche settimana si vocifera rispetto a una potenziale chiusura definitiva del programma, ma non solo. Appare in ogni caso certo, infatti, che al timone della trasmissione non ci sarà nella prossima edizione la Isoardi.

La conduttrice, conversando nella puntata di oggi con la sua mamma, ha lasciato intendere che il 26 giugno si terrà l’ultima puntata del cooking show di Raiuno. Queste le sue parole: “Mia mamma è una grande donna. Ieri al telefono mi ha detto: ‘Ma cosa ne sarà di te?’. Mi ha chiamata preoccupata… Io le ho risposto: ‘Ti preoccupi perché La Prova del Cuoco sta chiudendo?…’ Lo diciamo, tanto lo sanno tutti…”. La Isoardi si è lasciata guidare dalla madre in premurosi consigli sulla preparazione della torta matta, ricetta tipica della zona di Cuneo, della quale la conduttrice è originaria.