Gli itinerari in Italia per scoprire la fioritura della lavanda.

Uno dei momenti più emozionanti durante l’estate è quello legato alla fioritura della lavanda. Generalmente si pensa subito alla Provenza, ma in realtà anche l’Italia offre delle destinazioni interessanti dove ammirare la fioritura di questo fiore viola che rende tutto il paesaggio ancora più magico. Quali sono allora le destinazioni da visitare per ammirare questo fenomeno naturale pazzesco?

Gli itinerari della lavanda in Piemonte e Liguria

In primis c’è il Piemonte precisamente a Demonte. Qui i campi di lavanda sono sterminati e questo fiore cresce naturalmente. Potrete trovare un campo enorme e bellissimo lungo la Statale 21 e, al chilometro 16 fermarvi ad ammirare questo fenomeno pazzesco. Sempre in provincia di Cuneo, ma questa volta a Sale San Giovanni potrete fare un tour guidato nel cuore della campagna locale. Nel Val di Gesso poi, proseguendo verso Andonno troverete una campo di lavanda sterminato e la festa di fioritura si celebra a luglio.

Anche la Liguria non si tira indietro in questo senso. Precisamente nelle Alpi Mistiche potrete trovare dei campi coltivati a lavanda con la festa delle fioritura e della raccolta che si celebra ogni anno a Col Di Nava. Poco distante a Carpasio, troverete il Museo della lavanda.

Dove vedere la fioritura della lavanda in Toscana e Lazio

Spostandoci poi in Toscana, lungo le colline di Fonterutoli nel cuore della Maremma troverete dei campi coltivati a lavanda del Chianti. La visuale migliore la potrete avere da Civitella Marittima. Le foto scattate da qui saranno meravigliose.

Ancora più a sud, in Lazio, troverete Tuscania chiamata proprio al città della lavanda che tra fine luglio e inizio agosto celebra questa pianta con una grande festa.

Insomma in termini di viaggi alla scoperta della lavanda e della spettacolare fioritura, l’Italia si difende bene. Così, in un periodo storico in cui i viaggiatori sembrano nettamente preferire i viaggi nazionali a quelli esteri, ecco che abbandoniamo la Provenza e ci tuffiamo in una serie di panorami meravigliosi a pochi passi da casa. Del resto, scegliere di viaggiare in Italia a oggi è anche un regalo che facciamo ai nostri albergatori e ristoratori. Con la nostra presenza infatti aiuteremo tutti a ripartire il prima possibile.

Fonte immagini Pixabay