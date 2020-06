Ospite di ‘Live non è la D’urso’, il professore Remuzzi ha smentito l’indebolimento del virus, ma ha confermato che la malattia che causa è cambiata.

Da settimane si dibatte sull’indebolimento del Covid-19 e del Sars Cov 2. Ci sono stati studiosi che hanno sostenuto che la malattia clinica si è indebolita ed altri che hanno parlato di un indebolimento del virus stesso. Questa seconda ipotesi è stata quella maggiormente contestata dalla comunità scientifica. Allo stato attuale di ricerca, infatti, non vi sono prove concrete per attestare che il virus si sia modificato o che vi siano state delle mutazioni genetiche che hanno condotto ad un indebolimento dello stesso.

Nell’ultima puntata di ‘Live non è la D’Urso‘, la conduttrice ha voluto chiedere delucidazioni a riguardo al Professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’istituto Mario Negri. L’esperto ha immediatamente chiarito: “Noi abbiamo una famiglia di virus e non uno solo. Il virus non si è indebolito è sempre quello, ci sono tante mutazioni e possono essere o neutre o sfavorevoli all’uomo”. Il professore spiega come una di queste mutazioni sfavorevoli riguardi la capacità del virus di infettare più cellule contemporaneamente.

Remuzzi: “La malattia è cambiata”

Se il virus non si è indebolito ed è rimasto sostanzialmente lo stesso, ciò che sembra essere cambiata è la malattia che genera. Questo lo sottolinea lo stesso professor Remuzzi che continuando la sua risposta dice: “è cambiata la malattia. Non abbiamo più pazienti in ospedale, questo non dipende dal virus ma da qualcos’altro che ancora non sappiamo”. Fintanto che non ci saranno certezze su questo cambiamento e non si capirà da cosa è dovuto, non bisogna abbassare la guardia: “Dobbiamo continuare a proteggerci con mascherine, distanziamento e lavaggio delle mani. Il virus probabilmente circolerà per anni ma crediamo che raggiungerà talmente tante persone che non farà più danni”.