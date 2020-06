Coronavirus: Linate resta chiuso, riapertura possibile a ottobre – VIDEO

Riaprono dopo il lockdown Coronavirus molti aeroporti italiani, ma Linate resta chiuso: riapertura possibile a ottobre, il piano del Ministero.

Non c’è l’aeroporto di Linate tra i 25 che appaiono nel piano del ministero dei Trasporti e che riguarda le riaperture degli scali italiani dopo il lockdown Coronavirus. Il decreto “per razionalizzare il servizio del trasporto aereo” durante l’emergenza Coronavirus è stato firmato dalla ministra Paola De Micheli.

Da oggi 15 giugno, si potrà così volare da e verso Alghero, Ancora, Bari, Bergamo – Orio Al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Pantelleria, Parma, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona.

Il ‘destino’ di Linate dipende ora dall’Enac, che potrebbe modificare l’elenco previo parere del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Diverse sono le ragioni della mancata riapertura di Linate, a partire da quelle economiche. Infatti, i costi per Sea, che gestisce anche Malpensa, sarebbero alti. Inoltre, sono da un po’ di tempo in corso operazioni di restyling. Infine, sarebbe troppo breve la distanza tra lo scalo e il centro cittadino. Non è da escludersi che Linate possa riaprire solo a ottobre.