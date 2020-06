Coronavirus 15 giugno Italia: in Lombardia l’85% dei casi

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 15 giugno, 85% dei casi in Lombardia.

Rientra l’allarme per i tre focolai nel Lazio, ma più in generale rallentano i contagi da Coronavirus in tutte le Regioni finora più colpite. Fanno eccezione la Lombardia, con 15 contagi in più, e la Liguria, che comunque ha un numero limitato di contagi. I 44 morti di ieri erano il dato più basso dall’inizio del lockdown, oggi scendono ancora.

Importante anche il dato degli attualmente positivi: sono infatti 25mila coloro che ancora devono fare i conti con il virus nel nostro Paese, un quinto di quelli che erano nel momento di picco. Scende sotto quota 200 il numero degli attuali ricoveri in terapia intensiva, meno del 5% del picco.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 15 giugno

259 casi e otto morti in Lombardia: in sostanza l’85% dei casi si concentrano in una sola Regione. Appena due oggi i contagi in Piemonte, che segna zero alla voce decessi, calo di contagi, appena 11 con tre morti, in Emilia Romagna e un solo contagio con zero morti in Veneto. Stabile il dato della Toscana: otto contagi e tre vittime anche oggi, ma si dimezzano quasi i tamponi. Sale il dato della Liguria: otto contagi e quattro vittime. Appena tre contagi e tre vittime nel Lazio, dopo i focolai dei giorni scorsi, tornati sotto controllo.

Sale il numero di Regioni a zero contagi: Calabria, Sardegna, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Molise, Val d’Aosta. Ancora più lungo l’elenco delle Regioni con zero decessi: Piemonte, Campania, Calabria, Sardegna, Marche, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Molise, Val d’Aosta. Appena 26 i morti sull’intero territorio nazionale.