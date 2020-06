CoronaVac, ecco il vaccino che sconfiggerà il virus: “Efficace al 90%”

Il vaccino CoronaVac, sviluppato dalla società cinese Sinovac, ha innescato una risposta anticorpale in oltre il 90% dei pazienti.



Un’azienda cinese sta registrando i primi dati positivi degli studi sull’uomo del suo potenziale vaccino contro il Coronavirus. Sinovac Biotech Ltd, con sede a Pechino, afferma che il metodo è sicuro e in grado di innescare una risposta immunitaria. Il vaccino, chiamato CoronaVac, ha indotto anticorpi neutralizzanti in oltre il 90% dei partecipanti allo studio due settimane dopo la somministrazione. Inoltre, nessuno dei pazienti ha riportato gravi effetti collaterali, secondo il comunicato stampa ufficiale.

Le speranze risposte nel CoronaVac

Lo studio randomizzato è stato condotto presso il Centro provinciale Jiangsu per il controllo e la prevenzione delle malattie, nella Cina orientale. Finora sono i 743 partecipanti, sani e di età compresa tra 18 e 59 anni. Di questi, 143 volontari partecipano alla fase I, testando la sicurezza dell’immunizzazione (un ceppo morto del virus). Gli altri adulti sono coinvolti nella Fase II, durante la quale si osserva l’eventuale reazione degli anticorpi nell’arco di due settimane.

“Il nostro studio di Fase I/II mostra che CoronaVac è sicuro e può indurre una risposta immunitaria”, ha dichiarato il CEO di Sinovac Weidong Yin in una nota. “Concludere i nostri studi clinici di fase I/II con questi risultati incoraggianti è un’altra pietra miliare significativa che abbiamo raggiunto nella lotta contro COVID-19”. Il manager ha aggiunto che Sinovac ha iniziato a costruire un impianto di produzione per prepararsi a confezionare un alto numero di dosi, se ulteriori studi dimostrano il successo del vaccino e quest’ultimo sarà approvato.

“Come con gli altri nostri vaccini, ci impegniamo a sviluppare CoronaVac per uso globale come parte della nostra missione di fornitura di vaccini per eliminare le malattie umane”, ha precisato il CEO di Sinovac, una delle cinque società cinesi che hanno raggiunto la fase dei test sull’uomo, l’ultimo passo prima del via libera alla distribuzione pubblica.

EDS