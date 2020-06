Champions League, gran finale a Lisbona: ecco tutte le date

Il calendario della Champions League è ormai ufficialmente definito e c’è grande attesa per la fase finale a Lisbona con gare secche.

Entra finalmente nel vivo la Champions League. Sarà Lisbona, Capitale del Portogallo, a ospitare – dai quarti di finale in poi – tutte le partite del torneo, che era stato sospeso per il Coronavirus. Juventus e Napoli giocheranno regolarmente il ritorno degli ottavi a Torino e Barcellona. Vediamo insieme gli appuntamenti principali.

Leggi anche –> Uefa fissa la nuova data per la finale di Champions League

Leggi anche –> Serie A, è ufficiale, il Campionato ripartirà dal 20 giugno

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La Champions League ai tempi del Coronavirus

Anche se manca la ratifica davanti al comitato esecutivo della Uefa, ormai ci siamo: dopo lo stop obbligato per l’emergenza pandemia, la Champions League riprende il suo percorso. Come riferisce Sky Sport, la fase finale del torneo – dai quarti di finale in poi – si disputerà a Lisbona dal 12 al 23 agosto prossimi, con gare secche. E sono due gli stadi prescelti come sedi dei match.

I quarti di finale, in particolare, si giocheranno il 12, 13, 14, e 15 agosto, mentre le semifinali sono previste per il 18-19 agosto, e la finale il 23 agosto. I sorteggi per definire il tabellone della fase finale si terranno a Nyon a metà luglio. Quanto alla Supercoppa Europea, si disputerà a Budapest il 24 settembre.

Come accennato, Juventus e Napoli giocheranno il ritorno degli ottavi di finale rispettivamente il 7 agosto (a Torino) e l’8 agosto (a Barcellona). Il club bianconero parte dalla sconfitta per 1-0 in Francia contro il Lione, mentre quello partenopeo ha pareggiato 1-1 con gli spagnoli al San Paolo. Senza dimenticare le altre due sfide in programma, rinviate sempre a causa del Coronavirus: Bayern-Chelsea (3-0 per i tedeschi all’andata) e Manchester City-Real Madrid (si parte dal 2-1 per gli inglesi).

Intanto, gli addetti ai lavori già guardano alle prossime edizioni: la finale di Champions 2021 si disputerà a Istanbul, città turca originariamente designata per l’attuale competizione, mentre nel 2022 il torneo vedrà il suo atto conclusivo a San Pietroburgo, in Russia.

EDS