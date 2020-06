A 18 anni cade dalle Torri Bianche e la fine di questo drammatico volo è tragica. Sulla vicenda indagano i carabinieri, tremendo quanto successo nel pomeriggio del 14 giugno.

Una giovane cade dalle Torri Bianche a Vimercate, in provincia di Milano, e perde la vita poco dopo il violento impatto al suolo. La disgrazia ha avuto luogo nel pomeriggio di domenica 14 giugno attorno alle ore 15:00.

Vittima una giovane di soli 18 anni, che è precipitata dal 16° piano della struttura. Subito hanno raggiunto il luogo del tragico evento il personale medico del 118 con ambulanza ed automedica, oltre ai carabinieri di stanza proprio a Vimercate. La giovane ha ricevuto un immediato ricovero in ospedale. Purtroppo però le lesioni riscontrate sono risultate troppo gravi. La 18enne è spirata appena pochi minuti dopo il suo ingresso nella struttura sanitaria.

Cade dalle Torri Bianche, ragazza di 18 anni non era sola

Per ora si ignorano i motivi di quanto di terribile avvenuto. I carabinieri hanno aperto una indagine, apprendendo che la giovane non era da sola. Aveva raggiunto un residence in compagnia di un coetaneo nella giornata di sabato. Sia la vittima che l’altra persona provenivano da una località della provincia di Lecco. Il loro ingresso nel residence era avvenuto in maniera del tutto ordinaria, con tanto di check in e pagamento in anticipo. Le forze dell’ordine continuano nella raccolta di informazioni ed indizi utili per cercare di comprendere cosa possa essere successo. Per ora non risultano ipotesi di reato a carico del giovane che era in compagnia della 18enne.

