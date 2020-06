Bimbi allontanati dai genitori ad Avellino, il padre: “Non siamo mostri”

In una recente intervista, il padre dei bimbi allontanati dalla famiglia di Avellino per lo stato di degrado dell’appartamento ha lanciato un appello.

I servizi sociali hanno deciso di portare via i figli dalla loro casa ad Ariano Irpino, Avellino, dopo aver visto le condizioni di degrado in cui i bambini vivevano all’interno dell’appartamento. In seguito a quella decisione, alcune delle immagini dell’appartamento sono state condivise sui media locali e nazionali. Questi scatti hanno dato l’impressione che i genitori potessero disinteressarsi completamente al benessere dei figli, ma il padre dei bimbi spiega che non è assolutamente così.

In una recente intervista concessa ad ‘Irpinia Tv‘, il padre dei fratellini ha ammesso gli errori commessi: “Abbiamo sbagliato, lo abbiamo capito ma non siamo dei mostri, ridateci i nostri bambini”. L’uomo ha spiegato come l’aver perso l’affidamento dei figli abbia fatto capire loro che dovevano impegnarsi maggiormente: “Abbiamo ripulito e sistemato casa, i bambini ci vogliono bene e noi vogliamo riabbracciarli presto”.

Bimbi allontanati dai genitori: “Nessun maltrattamento”

Durante l’accorato appello, l’uomo nega che i bambini venissero maltrattati o che non venissero sfamati in maniera corretta: “Basta questo accanimento nei nostri confronti; le immagini diffuse a livello nazionale non sono quelle della nostra casa, nessun maltrattamento, noi amiamo i nostri figli e non sono malnutriti”. Il padre spiega come la moglie, molto giovane, sia semplicemente un po’ svogliata e che le condizioni dell’appartamento siano peggiorate durante il lockdown per il coronavirus.

Il padre assicura però: “Ora ci stiamo impegnando ad avere una vita normale come l’abbiamo avuta in passato”. Inoltre spiega di non aver parlato del degrado in cui vivevano proprio per timore che gli togliessero i bambini: “Temevo che ci portassero via i bambini, ecco perché ho taciuto e ho nascosto il degrado in cui era ridotto l’appartamento”.