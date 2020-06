Biagio De Patta: chi è l’illuminato del programma Ciao Darwin

Chi è Biagio De Patta, l’illuminato del programma Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis: la sfida a Nando Colelli e la caduta del conduttore.

Sicuramente la sua performance nel corso della trasmissione televisione Ciao Darwin è rimasta memorabile, tant’è che a lui viene dedicata anche una pagina Facebook. Lui è Biagio De Patta, che si presenta in gara come illuminato e sfida Nando Colelli.

Leggi anche –> Nando Colelli, chi è: curiosità e vita privata dell’ex gieffino

L’ex gieffino rappresenta la Carne, invece Biagio De Patta si presenta come lo Spirito: i due si affrontano nel gioco della Macchina del Tempo. I risultati sono esilaranti e Paolo Bonolis nell’inseguire il concorrente dopo una serie di risposte sbagliate scivola e cade per terra.

Leggi anche –> Paolo Bonolis: che caduta a Ciao Darwin! – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Perché Bonolis si è spazientito con Biagio De Patta

A far definitivamente perdere la pazienza di Bonolis è stata una mancata risposta quando il conduttore ha chiesto: “Se non è Tic, non è Toc, non è Tuc e non è Tec che cos’è”. Ne è nato un inseguimento in studio, con tanto di ruzzolone finale di Paolo Bonolis. Ma poi il concorrente è andato anche oltre sbagliando altre domande.

A un certo punto, Starsky & Hutch diventano nell’immaginario e nella risposta del concorrente, andato nel pallone, Starsky & Licia. Si passa poi a una domanda su un film diventato un cult del cinema degli anni Novanta, ovvero 9 settimane e 1/2. La protagonista, come sappiamo tutti, è Kim Basinger, ma il concorrente non riesce a pronunciare il suo nome. Già prima di partecipare al programma, è stato anche opinionista di Forum, su Retequattro. Di lui sappiamo che è nato il 30 Agosto 1986 a Praia a Mare (CS), però è cresciuto a Tortora Marina (CS).