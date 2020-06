In provincia di Brescia un bambino investito da trattore resta ferito in maniera estremamente grave. L’incidente è accaduto in pochi secondi.

n bambino di sei anni è stato investito da un trattore in manovra. È accaduto all’interno di una cascina privata a Gussago, in provincia di Brescia. Il bambino è stato trasportato in condizioni gravi in eliambulanza all’ospedale di Brescia, mentre è ancora in corso la ricostruzione della dinamica.

Sotto choc le persone, tra cui i parenti, presenti nella cascina al momento dell’incidente. Solo ieri, sempre in provincia di Brescia, un bambino di otto anni è rimasto ferito in uno scontro frontale tra due auto. Nello schianto, avvenuto a Desenzano del Garda, la mamma 43enne del bambino è morta sul colpo.