Lucia Azzolina scuola, il ministro dell’Istruzione rilascia un messaggio nel quale parla dell’importanza di svolgere gli esami di Maturità di persona per gli studenti.

Lucia Azzolina sulla scuola ha sempre parlato di quanto fosse importante prima di ogni cosa garantire la salute degli studenti, dei docenti e dei lavoratori del settore.

LEGGI ANCHE –> Scuola, inizio anno 2020-2021: la posizione del Ministero dell’Istruzione

Adesso che gli esami di maturità sono ormai prossimi, la titolare del dicastero dell’Istruzione ha voluto rilasciare un messaggio rivolto a tutti. E la cui importanza risulta assolutamente capitale.”Da oggi la scuola riprende a ripopolarsi. E questo è un primo segnale di quello che è il tanto desiderato ritorno alla normalità. Questa mattina le commissioni di Esame si riuniscono e questo è un primo rientro dopo i tre mesi di blocco totale che hanno fermato l’Italia. Scuola inclusa”. La Azzolina si mostra molto fiduciosa in merito ad un corretto e normale svolgimento degli esami che terranno impegnati milioni di studenti in tutto il nostro Paese.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Folle armato di coltello nella scuola elementare, molti bambini colpiti: morti e feriti

Azzolina scuola, “Esame di Maturità di persona, giusto così nei confronti degli studenti”

“Io sono convinta che mantener egli Esami sia giusto. Con il secondo ciclo giunge a termine un percorso di studi lungo. La Maturità poi rappresenta lo snodo principale verso quella che sarà la vita da adulti. Avverrà tutto quanto in presenza, dal vivo. Perché è giusto che gli studenti vivano questo momento fondamentale della loro esistenza in questa maniera e senza stravolgimenti”. Ovviamente il tutto avrà luogo prendendo in considerazione e mettendo in pratica le necessarie norme di sicurezza. Quindi nelle aule ci sarà una presenza limitata alla sola commissione ed allo studente di turno. E tutti i presenti indosseranno le mascherine protettive e manterranno obbligatoriamente le distanze fisiche gli uni dagli altri.

LEGGI ANCHE –> Il ministro Azzolina: “A settembre tutti in presenza, no ai doppi turni”