Amanda è finalmente sveglia: ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni

Amanda si è finalmente svegliata. Non si parla d’altro che di lei e delle sue condizioni fisiche in seguito all’incidente. Scopriamo insieme come sta.

Arrivano nuovi aggiornamenti inerenti alle condizioni di salute di Amanda Tosi. La ragazza 22enne è stata spinta il giorno 11 Giugno nel mare di Nisida dal fidanzato Gennaro Maresca, subito dopo un litigio. È stata ricoverata mercoledì notte al Policlinico di Napoli rimanendo in prognosi riservata e con ventilazione assistita. Il buttafuori Damiano Preni è l’uomo che si è tuffato in acqua per salvare la vita della ragazza, aspettando poi l’intervento degli infermieri. Il compagno Damiano è momentaneamente accusato di tentato omicidio. Le condizioni di salute ad oggi sembrerebbero essere migliorate. Scopriamole insieme.

Leggi anche->Ragazza 22enne pugnala con decine di colpi il padre, accusata di tentato omicidio

Arrivano dal Policlinico di Napoli Federico II gli aggiornamenti riguardanti la salute della giovane Amanda Tosi. Nell’aria sembrerebbe diffondersi un certo cauto ottimismo, e si tirano finalmente alcuni sospiri di sollievo. La ventilazione assistita è stata sospesa stamattina alle ore 8:00 e la ragazza pare sia stata finalmente estubata.

Leggi anche->Ragazza di 17 anni decapitata dal fidanzato, poi ha gettato via la testa

Amanda Tosi: le condizioni al suo risveglio

Apre finalmente gli occhi la 22enne Amanda, ricoverata in prognosi riservata da mercoledì notte in seguito ad un brutto incidente per mano del fidanzato Damiano. Al suo risveglio, raccontano i rianimatori, la ragazza era molto agitata, e hanno optato per estubarla con la mamma al suo fianco. Lesioni traumatiche alle ossa del bacino, traumi di vario genere e polmonite da inalazione di acqua di mare sono i danni fisici riportati dalla vittima. Attualmente la giovane non ha più febbre e risponde meglio agli stimoli esterni rispetto a prima. “Se riesce a reggere la respirazione autonoma e a superare quella fase potremo essere più tranquilli e sciogliere la prognosi” dichiarano i medici.

Leggi anche->Maddie McCann, uccisa poco dopo il rapimento: le parole del sospettato

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI