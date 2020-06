Tiberio Timperi contro Mara Venier, la dura risposta del conduttore

Mara Venier si è dimostrata furiosa con Tiberio Timperi e Giovanni Ippoliti per dei commenti inappropriati che hanno fatto. Arriva la risposta di Timperi su Instagram.

Stamattina è andata in onda di consuetudine la puntata di “Uno Mattina in Famiglia”, condotta da Monica Setta e Tiberio Timperi. I due sono soliti arricchire il programma di ironia, prendendosi in giro e scherzando, sopratutto durante la rubrica di satira condotta da Gianni Ippoliti. Oggi Monica Setta si è trovata, però, a riprendere uno dei suoi colleghi.

Durante la rubrica satirica e di gossip di Gianni Ippoliti, sono stati scambiati dei commenti poco gentili sulla presentatrice di “Domenica In” Mara Venier.

Durante la rassegna stampa satirica di gossip italiano, sfogliando le riviste della settimana Ippoliti si è imbattuto in una foto della conduttrice di Raiuno con il piede rotto, e ha commentato: “Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissioni televisive”. La padrona di casa Monica Setta non l’ha lasciato continuare ed ha difeso la collega: “Lei sta soffrendo, ed è anche molto brava”, ha risposto prontamente. Su Instagram Mara stessa ha commentato la vicenda con un post: “Cari Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi non si ironizza e si ride sul dolore e la sofferenza di una persona…..siete due poveracci!!!!!“.

La risposta di Tiberio Timperi a Mara Venier

Mara Venier è chiaramente rimasta molto delusa dal comportamento dei colleghi e in molti si domandavano quando sarebbero arrivate le scuse dei suddetti.

Tiberio Timperi ha preso la parola su Instagram condividendo il post della Venier e scrivendo: “Spiace che ironia, affetto e familiarità vengano scambiate per un insulto. Un bacione” ed ha continuato taggando Mara e il profilo social di Raiuno.