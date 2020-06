Arrivano nuove indiscrezioni sui motivi del litigio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: non si tratterebbe di tradimento, bensì di problemi familiari. Ecco il motivo

Stefano De Martino sarà ospite a Domenica In oggi 14 giugno 2020 e nelle ultime ore sono arrivate nuove indiscrezioni sul motivo della crisi tra lui e Belen Rodriguez. Come riporta il quotidiano Liberoquotidiano alcune persone vicini alla coppia avrebbero rivelato che il problema sarebbe legato alla famiglia. Il conduttore di Made in Sud non avrebbe più mandato giù la convivenza con i suoceri Veronica e Gustavo e i cognati Jeremias e Cecilia: “Quasi un ménage a quattro quello tra Belen, Stefano, Cecilia e mamma Veronica”, rivelano le fonti vicine alla coppia.

Belen Stefano De Martino, le indiscrezioni

Inoltre, a Stefano non sarebbe piaciuta così una disparità di trattamento con la sua famiglia visto che sua madre e sua sorella che, al contrario, avrebbero frequentato molto meno la casa rispetto ai Rodriguez. Nella giornata di oggi, 14 giugno, l’ex ballerino di Amici ed attuale conduttore di Made in Sud sarà ospite a Domenica In da Mara Venier dove potrà così svelare tutti i motivi dell’allontanamento tra i due.