Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 14 giugno. Andrà in onda su La7 il programma di attualità e inchieste condotto in prima serata da Massimo Giletti.





La trasmissione di approfondimento sui fatti di maggiore attualità nel nostro Paese andrà in onda questa sera su La7. Massimo Giletti intervisterà molti ospiti che dibatteranno sui principali argomenti della serata.

Stasera in tv, Non è l’Arena: tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 14 giugno

Anche questa sera gli spettatori di La7 potranno assistere ad una nuova puntata del programma sull’attualità e la politica nel nostro Paese, condotto da Massimo Giletti. Sarà quella di oggi l’ultima puntata di questa stagione. Si tornerà a parlare di Coronavirus e si approfondirà l’argomento riguardante le mancate zone rosse in Lombardia. Non mancheranno inoltre le interviste a personaggi di rilievo.

Sarà intervistato da Giletti il Pm Nino Di Matteo per condurre una riflessione sulle problematiche della Giustizia. Interverranno sull’argomento Luigi De Magistris, Antonio Ingroia, Luca Telese, Sandra Amurri e Ettore Licheri.

Si affronterà il tema della strage di Capaci. Il conduttore intervisterà a tal proposito Antonio Vassallo, uno dei primi fotografi che accorse sul luogo della tragedia e che da allora si batte per la verità sull’intera vicenda.

Verrà inoltre intervistato Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano, con cui si affronterà il tema del Coronavirus cercando di comprendere se effettivamente la carica virale stia subendo un progressivo decorso discendente. Si discorrerà poi delle mancate zone rosse in Lombardia. Interverranno Nunzia De Girolamo, Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri, Fabrizio Pregliasco, Melania Rizzoli, Matteo Bassetti e Gessica Costanzo.

Giletti intervisterà infine l’imprenditore Flavio Briatore che affronterà il tema legato alla difficile ripartenza del mondo imprenditoriale a seguito delle chiusure dovute alla pandemia. Tra gli ospiti con i quali si discuterà della recente crisi economica vi saranno Daniela Santanchè, Myrta Merlino, Giuseppe Ghisolfi, Alessandra Moretti e Sandro Bottega.