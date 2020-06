Stasera in tv – Hawaii Five-0, stagione 9: cast e episodio, oggi 14 giugno

Hawaii Five-0, stagione 9 della serie televisiva americana, andrà in onda stasera su Rai 2 con un nuovo episodio: tutte le anticipazioni di oggi, 14 giugno

La serie televisiva statunitense Hawaii Five-0, stagione 9 (di 10 totali) andrà in onda stasera in televisione su Rai 2 alle ore 21.05 con un nuovo episodio intitolato L’uragano.

Reboot di Hawaii Squadra Cinque Zero, la serie TV mantiene centrali nella trama, come la precedente fiction, le vicende di una speciale task force istituita per combattere il crimine nello stato delle Hawaii (il cinquantesimo stato degli USA).

Hawaii Five-0, stagione 9: i nuovi episodi

Stasera l’episodio 15 della nona stagione della serie televisiva Hawaii Five-0, composta da 25 episodi totali, andrà in onda su Rai 2 alle ore 21.05.

A Honolulu Steve McGarrett, un decorato tenente comandante dei Navy SEAL, è tornato per investigare sulla morte del padre, assassinato da una banda di criminali.

Parallelamente alla sua indagine, il tenente si mette a capo di una speciale task force della State Police creata per combattere la crescente criminalità delle Hawaii. Assieme al poliziotto di New Jersey Daniel Williams, all’ex detective Chin Ho Kelly e all’agente Kona Kalakaua, Steve McGarrett si avvicinerà sempre di più al suo obiettivo.

Episodio 15, L’uragano

Un uragano sconvolge le Hawaii e con queste anche il Quartier Generale della Five-0. Mentre l’F.B.I, infatti, dà in carico alla squadra il criminale soprannominato El Diablo, la struttura viene designata a rifugio per gli sfollati. Fra coloro che hanno abbandonato la propria abitazione per sfuggire all’uragano si cela, però, un killer il cui obiettivo è proprio El Diablo.

Hawaii Five-0, cast stagione 9:

Alex O’Loughlin (Steven Steve McGarrett)

Scott Caan (Daniel Danny Williams)

Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly)

Grace Park (Kona Kono Kalakaua)

Masi Oka (Max Bergman)

Lauren German (Lori Weston)

Michelle Borth (Catherine Rollins)

Chi McBride (Lou Grover)

Jorge Garcia (Jerry Ortega)

Meaghan Rath (Tani Rey)

Beulah Koale (Junior Reigns)

Katrina Law (Quinn Law)

