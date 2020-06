Stasera in tv | Franca Leosini a Storie Maledette: stasera la 2° puntata

A Storie Maledette stasera Franca Leosini intervista Sonia Bracciale, accusata di essere la mandante dell’omicidio del marito: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 14 giugno

Oggi, 14 giugno, Sonia Bracciale racconterà la sua versione dei fatti a Franca Leosini. Partendo dal rapporto burrascoso con il compagno, la conduttrice indagherà sui dettagli di una storia che si è conclusa con la morte di Dino Reatti.

La vedova è davvero implicata nell’omicidio come suggerisce la condanna a 21 di reclusione o è in realtà estranea ai fatti e lei stessa vittima di un errore giudiziario?

Scopriamo insieme qualche dettaglio sulla puntata che andrà in onda oggi alle ore 21.20 su Rai 3.

Sonia Bracciale,

mandante dell’omicidio del marito o estranea ai fatti?

Attesissima l’intervista a Sonia Bracciale, donna condannata a 21 anni di reclusione perché ritenuta responsabile della morte del marito, Dino Reatti. Nonostante i tre gradi di giudizio abbiano indicato Sonia Bracciale come mandante dell’omicidio, la donna continua a dichiararsi innocente. Dino Reatti, 48enne all’epoca dei fatti, nel 2012, stava rincasando in tarda notte quando è stato ucciso nel giardino della propria abitazione.

La ricostruzione dei fatti

Secondo la ricostruzione, Sonia avrebbe chiesto aiuto a due uomini, i quali avrebbero percosso a morte il marito. I coniugi, pur vivendo insieme, erano ormai separati in casa da tempo. Gli esecutori materiali del delitto sono stati riconosciuti in Thomas Sanna e Giuseppe Trombetta, condannati rispettivamente a 16 e 14 anni di carcere. Sanna, nello specifico, è stato indicato come l’amante della donna. È stato accertato che anche il marito le era infedele e che la picchiava sistematicamente. Franca Leosini a Storie Maledette intervisterà Sonia Bracciali per cercare di capire quale sia la verità o, per lo meno, la sua verità.

