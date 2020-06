La bella Serena Autieri e suo marito Enrico Griselli sono una delle coppie vip più belle del panorama dello spettacolo italiano. Conosciamo meglio lui.

La bellissima Serena Autieri è da parecchio tempo un volto dello spettacolo che siamo abituati a vedere, fra televisione, cinema e teatro. L’attrice e cantante originaria di Napoli, 44 anni, è sposata e forse questa cosa non è nota a tutti.

Suo marito chi è? Si tratta di Enrico Griselli, originario di Spoleto, in provincia di Perugia. Non si conosce la data di nascita e quindi di conseguenza nemmeno l’età, ma possiamo supporre che lui e Serena siano grossomodo coetanei. Lui è un manager attivo per diverso tempo a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti in una grossa banca e che poi ha lasciato tale incarico per imporsi come impresario teatrale, dando così un taglio netto con il passato. Questo lo ha portato anche a rientrare in Italia per stabilirsi a Roma, non solo per stare con Serena Autieri. Suo marito ha infatti fondato la società di menagement Engage Produzione, tra le più quotate attualmente nel nostro Paese.

Serena Autieri marito, lei ed Enrico Griselli stanno insieme da anni

Da quando Serena Autieri e suo marito sono sposati? Precisamente dall’11 settembre 2010, con il matrimonio celebrato nel Duomo di Spoleto. Poi due anni dopo lei ha dato al mondo la loro figlioletta, Giulia Tosca. I due fanno coppia fissa da ben prima, infatti lei spesse volte ha fatto la spola tra l’Italia e Dubai. Di quel periodo la Autieri ricorda con nostalgia e gioia le passeggiate nel deserto. Ed ancora oggi il loro sodalizio non solo in amore ma anche lavorativo va avanti. Infatti Enrico Griselli non solo la sostiene professionalmente ma quando può non si perde neppure uno spettacolo a teatro della moglie. E ciò che rende ancora più bella la loro unione è che entrambi si amano tantissimo e sono fedeli l’un l’altra. Una cosa che non è così frequente nel mondo dello spettacolo.

