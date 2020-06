Mara Venier furiosa con Tiberio Timperi e Giovanni Ippoliti. Commenti fuori luogo sulla conduttrice di Domenica In durante Uno Mattina in Famiglia.

Si è conclusa poco fa la puntata odierna di “UnoMattina in Famiglia”. Alla conduzione del programma ci sono stati Monica Setta e Tiberio Timperi: come sempre i due hanno portato avanti la mattinata con professionalità e serietà, ma anche con quel po’ di ironia che li contraddistingue. Durante il programma, infatti, la coppia televisiva non perde mai occasione di scambiare battutine, sopratutto durante la rubrica di satira condotta da Gianni Ippoliti. Oggi però Monica Setta ha ripreso duramente il collega, che ha esagerato con alcuni commenti poco gentili sulla presentatrice Mara Venier. Questa mattina Gianni Ippoliti ha voluto dire la sua sulla conduttrice di “Domenica In”, Maria Venier, all’interno della rassegna stampa satirica che si interessa sopratutto ai gossip italiani della settimana. Mentre sfogliava le varie riviste Ippoliti si è imbattuto in una fotografia di Mara Venier con il piede rotto, e ha commentato poco delicatamente: “Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissioni televisive”. Non è mancata la risposta della padrona di casa Monica Setta che ha difeso a spada tratta la collega: “Lei sta soffrendo, ed è anche molto brava” è intervenuta subito.

Mara Venier furiosa: “Due poveracci che pensano di divertire il pubblico”

Mara Venier qualche giorno fa ha subito un incidente poco prima della diretta di Domenica In: cadendo dalle scale di casa sua si è rotta un piede ed ha sofferto una lieve botta in testa che, per fortuna senza conseguenze importanti. Nonostante abbia il piede e una parte della gamba ingessati, la zia italiana più amata del pubblico ha deciso di non fermarsi e continua a lavorare. “Mara Venier oggi sarà stacanovista a Domenica In col piede rotto” è stato un altro commento di Ippoliti questa mattina. Mara si è molto offesa dai commenti ricevuti dal giornalista, ed è intervenuta pubblicando un post su Instagram: “Grazie a Monica Setta… due poveracci che pensano di divertire il pubblico ironizzando e prendendo in giro una persona che sta soffrendo… Gianni Ippoliti & Tiberio Timperi!!!!” ha scritto la presentatrice. Non sono ancora stati pubblicati messaggi di scuse da parte dei due uomini coinvolti.

