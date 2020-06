Mamma 23enne muore di fronte ai 2 bambini: collasso improvviso

È una vera e propria tragedia quella che raccontano i notiziari dell’Inghilterra. Una giovane mamma collassa di fronte agli occhi dei suoi due bambini.

Ci troviamo in Inghilterra, più precisamente negli Yorkshire Wolds. La notizia di cronaca fa il giro dei notiziari e del web, si tratta di una vera e propria tragedia. Una mamma collassa davanti ai figli piccoli, perdendo successivamente la vita. La famiglia della donna è ancora scossa di fronte alla sua scomparsa. Scopriamo insieme che cosa è successo alla giovanissima madre.

È domenica 31 Maggio negli Yorkshire Wolds. La giovane mamma 23enne Jessica Hildreth sta passeggiando con i suoi due bambini. I due piccoli sono Tommy e Harry, di rispettivamente 6 e 3 anni. La famiglia vive felice in una casa a Middelton-on-the-Wolds. Durante la passeggiata, Jessica si sente improvvisamente male, e collassa di fronte agli occhi dei due bambini. Accorrono i paramedici sulla scena, ogni intervento si rivela però inutile. La donna viene trasportata tramite ponte aereo in ospedale, ma oramai è troppo tardi. Le cause della morte sono dovute ad un fatale attacco di cuore.

“Una su un milione”, le parole della famiglia di Jessica Hildreth dopo la tragedia.

È in lutto e con il cuore spezzato la famiglia di Jessica Hildreth, morta per un attacco di cuore davanti ai suoi figli il 31 Maggio scorso. Sono molte le parole che i suoi cari spendono in suo onore. “Jessica era una sana ed energica ragazza. Come lei ce n’è soltanto una su un milione, e avrebbe fatto qualunque cosa per chiunque.” dichiara il padre, John Hildreth. “Jessica ha sempre voluto essere madre. Viveva per i suoi bimbi.” racconta mamma Susan. La scomparsa della donna sembra aver lasciato una grossa voragine nel cuore di chiunque la conoscesse.

