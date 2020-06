Luciana Landolfi chi è: età, carriera e vita privata della poetessa

Conosciamo meglio la storia di Luciana Landolfi: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della poetessa bresciana

Luciana Landolfi nasce a Brescia nel 1970 ed è formatrice e coach emozionale. Inoltre, la poetessa ha messo a punto e registrato tre metodi per la pratica e il raggiungimento del benessere emotivo: Tatootherapy, ovvero il tatuaggio terapeutico, I.E.S. (Integrazione Emozionale Somatica) e Respirazione Immaginaria Alf (Alto, Luminoso, Fluido). Ha pubblicato diversi libri, come Respira come se fossi felice (Minerva, 2016), scritto con Paolo Borzacchiello. Poi è autrice anche del volume di poesie La memoria degli specchi (L’autore libri, Firenze, 2002) e di Dimmi che ti amo: manuale d’insensata bellezza (Le due Torri 2019), 660 pensieri tra poesia e saggistica.

Luciana Landolfi chi è: le curiosità

Durante la quarantena è stata l’ideatrice insieme ad un gruppo di 25 amici di tutta Italia dell’iniziativa “Tutto andrà bene”, partita proprio da Brescia il 22 febbraio e che ha visto la distribuzione in varie città di post-it con tale scritta. L’iniziativa non è nata a seguito dell’emergenza Coronavirus, ma è stata ripresa da tantissime persone in questo periodo diffondendosi nell’Italia intera. Sul suo profilo Instagram è molto seguita e pubblica spesso poesie e frasi motivazionali.