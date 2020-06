Infarto in sala parto, muore 31enne | Neonata salva per miracolo

Infarto in sala parto, una mamma di soli 31 anni è morta mentre dava alla luce una bambina. La neonata è salva per miracolo, ecco i dettagli.

E’ successo ad Arezzo, dove una donna di 31 anni è morta in sala parto mentre dava alla luce una bambina. La donna, alla quarantesima settimana di gravidanza, ha avuto un infarto durante il travaglio. La neonata è stata fatta nascere col taglio cesareo d’urgenza, ed è riuscita a salvarsi. È accaduto all’ospedale della Gruccia, a Montevarchi, comune dell’Aretino dove la donna viveva. Ha reso pubblica la notizia la ASL Toscana Sud Est, spiegando che la donna ha avuto un arresto cardiaco mentre si trovava in sala parto. I medici hanno tentato a lungo di rianimare la donna, ma non c’è stato niente da fare. La stessa ASL ha avviato un’indagine interna per accertare le circostanze e le cause della morte.

Infarto in sala parto, mamma 31enne muore mentre da alla luce una bambina

La donna, ha spiegato sempre la stessa ASL, era seguita dai servizi ambulatoriali del Valdarno e aveva manifestato più volte la volontà di avere un parto naturale per la nascita della piccola che portava in grembo. Ieri notte, 13 giugno 2020, è arrivata da sola in ospedale verso le 03:30: è stata subito ricoverata, e il travaglio è iniziato poco dopo. La 31enne è andata in arresto cardiaco durante il travaglio, verso le 06:30 del mattino, secondo quanto riporta una nota dell’azienda sanitaria. Oltre ai medici di riparto è intervenuto anche l’anestesista di turno, che ha provato a rianimare la donna senza riuscirci. I dottori hanno quindi proceduto con un cesareo d’urgenza, e la bambina è nata pochi minuti dopo la morte della madre. Le condizioni della piccola sembrano essere buone e stabili, ma per precauzione e in ragione del contesto della nascita la neonata è stata trasferita in terapia intensiva neonatale.

