Scoppia un focolaio nella sede Radi di Saxa Rubra, diversi dipendenti della Televisioni di Stato hanno contratto il virus o sono a serio rischio.

Sono emersi cinque presunti casi di Covid con un mini focolaio nella sede Rai di Saxa Rubra a Roma. Si riscontra la positività di 5 dipendenti della Televisione di Stato e di questo almeno 3 sarebbero da ricondurre alla situazione relativa alla IRCCS San Raffaele Pisana, a Roma.

Invece gli altri due sarebbero dei soggetti asintomatici emersi dopo un controllo a tappeto, che continuerà ancora con ulteriori verifiche. I contagi del San Raffaele Pisana hanno visto altri 9 casi, dei quali 7 riguardano direttamente Roma città. Le verifiche sul personale di Saxa Rubra erano partite domenica 7 giugno ed allora era venuta fuori la riscontrata positività di un primo soggetto. Un lavoratore della squadra di Direzione Produzione Tv. Subito è partita la igienizzazione di tutti gli ambienti, con anche l’isolamento domiciliare di 8 persone che hanno fatto sapere di essere stati a stretto contatto con il positivo.

Focolaio sede Rai Saxa Rubra, la situazione

Nel corso della settimana i casi aumentano, con anche lo svolgimento dei necessari test sierologici. “Stante la rilevanza della situazione epidemiologica territoriale, abbiamo chiesto alla Regione Lazio e alla Asl Roma 1 di poter accedere ad ulteriori test tampone ad iniziare dai 60 colleghi per cui erano in corso i test sierologici”, spiega la Task Force, la quale aggiunge che “grazie al tempestivo riscontro e alla efficace collaborazione della Asl Roma 1 e della Regione, ieri (venerdì 12 giugno, ndr) sono stati eseguiti circa 60 tamponi”. Sabato 13 giugno la Asl “ci ha comunicato che due test, tra tutti quelli effettuati, hanno avuto esito positivo”. Si lavora nel totale rispetto delle normative vigenti e per garantire la più assoluta tutela e sicurezza delle persone e degli ambienti coinvolti.

