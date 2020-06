Fabrizio Corona, restituiti tutti i soldi: clamorosa decisione. Le parole dell’avvocato Chiesa in un video su Instagram e i commenti da parte degli utenti che seguono le vicende giudiziarie del loro beniamino.





A pochi giorni dalla sentenza della Cassazione che lascia libero Fabrizio Corona, l’avvocato Chiesa torna a parlare sui social e a dare informazioni di un’altra clamorosa decisione stabilita oggi dalla Corte di Appello di Milano.

Fabrizio Corona, restituiti tutti i soldi: a parlare della clamorosa decisione è stato sui social l’avvocato Chiesa

La Corte di Appello di Milano ha disposto la restituzione dell’ultima somma sequestrata nell’ambito del processo relativo ai soldi nel contro soffitto. Imputati Francesca Persi e Fabrizio Corona.

“Si chiude così definitivamente una vicenda processuale che ha avuto una vastissima eco mediatica”, ha dichiarato in un video su Instagram l’avvocato di Corona, Ivano Chiesa.

Il processo in questione è costato 16 mesi di custodia cautelare e la revoca dell’affidamento a Fabrizio Corona. “Il tutto a fronte di niente”, ha ribadito l’avvocato. “Sono stati assolti e restituite tutte le somme, evidentemente l’ipotesi di intestazione fittizia era fondata sul niente”, ha continuato Chiesa. Incalzando ancora: “I processi fondati sul niente sono un grandissimo costo per gli imputati e per la collettività”. “Prima di dare sentenze, bisogna aspettare i giudizi”, ha affermato l’avvocato, “se ne ricordino coloro che all’epoca trattarono Fabrizio e Francesca come due delinquenti”. Concludendo infine: “Chi ora chiederà scusa? E chi pagherà i danni?”.

Si è scatenata naturalmente una pioggia di commenti da parte degli utenti, non appena ascoltate le parole dell’avvocato. In moltissimi hanno accolto con favore la recente decisione della Corte di Appello di Milano, dimostrando tutta la propria solidarietà nei confronti di Corona. “Giustizia è fatta”, hanno affermato oggi in molti.

Visualizza questo post su Instagram ASCOLTATE QUESTE PAROLE E DATEMI UNA RISPOSTA SE L’AVETE. @avvchiesareal @adalet_official Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 12 Giu 2020 alle ore 9:26 PDT