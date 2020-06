Altre brutte notizie in arrivo dalla Cina. Almeno 18 e circa 200 feriti per l’esplosione avvenuta ieri di un’autocisterna che ha provocato il crollo di edifici e fabbriche

Ancora una tragedia in Cina. Nella zona orientale un’autocisterna è esplosa sull’autostrada causando il crollo di edifici e fabbriche, come hanno svelato oggi le autorità locali. Il bilancio è salito a 18 morti e 200 feriti. Ancora una brutta notizia proveniente da queste zone dopo l’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio tutto il mondo, che ormai non ha più tregua rispetto a questi avvenimenti davvero incredibili.

Esplosione di una cisterna con gas liquido, almeno 18 morti

Al momento sono 189 le persone che sono state ricoverate in ospedale dopo la tragedia avvenuta vicino alla città di Wenling, nella parte orientale della provincia dello Zhejiang. L’autocisterna trasportava gas liquido. Secondo le ultime stime circa 58mila persone hanno perso la vita nel 2015 a causa di incidenti stradali in Cina. Il non rispetto delle norme della strada rappresentano il 90% degli incidenti mortali o con feriti nel paese.