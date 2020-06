Eleonora Daniele in lacrime, la commozione in diretta per i suoi genitori

Eleonora Daniele oggi ospite di Domenica In dopo il parto avvenuto pochi giorni fa. Ricordiamo quando in lacrime si è commossa in diretta per i suoi genitori.

In una recente puntata di ‘Storie Italiane‘, la conduttrice si è lasciata andare ad un momento di commozione.

Eleonora Daniele in quel momento stava parlando con il suo ospite, Luca Barbarossa, ed ha pensato improvvisamente ai suoi genitori. Ripercorrendo le emozioni di una vita, dai momenti felici alle situazioni difficili, la presentatrice si è lasciata andare all’emozione.

Il cantautore era in diretta con lo studio Rai per presentare il suo ultimo lavoro ‘Non è inutile’, un brano scritto in collaborazione con altri musicisti e dedicato a medici ed infermieri. A far commuovere Eleonora, però, non è stato il nobile intento di supportare chi lotta in prima linea, ma le note di uno dei più grandi successi di Barbarossa – ‘Portami a ballare’ – scelte dalla regia per presentarlo. Il famoso brano è dedicato infatti a tutte le mamme del mondo e colpisce in particolar modo chi ha un rapporto stretto con i genitori o chi porta avanti una gravidanza.

Eleonora Daniele: “Quando la sento penso alla mia mamma”

La conduttrice si scusa immediatamente per aver lasciato trasparire le proprie emozioni: “Ogni volta che ascolto questa canzone, piango. Mi trattengo. Uno dei tuoi più grandi capolavori. Avevi avuto una grande ispirazione per scrivere Portami a ballare, quella canzone dedicata a tutte le mamme”. Successivamente spiega per quale motivo si commuove nel sentire la canzone: “Quando la sento penso alla mia mamma che mi sta guardando e penso ai momenti felici e tristi dei miei genitori. Vogliamo sempre che siano felici”.