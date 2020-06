Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 14 giugno

L’emergenza sanitaria ha colpito anche Domenica Live, tuttavia Barbara D’Urso ha pensato a un modo per non abbandonare i suoi telespettatori

Barbara D’Urso, in accordo con la rete, ha preferito mettere temporaneamente in stop Domenica Live, sospeso perché la conduttrice possa concentrarsi sul programma serale della domenica di Canale 5, ossia su Live – Non è la D’Urso.

All’entertainment e al gossip, la conduttrice e il suo efficiente staff hanno integrato buona informazione per offrire al pubblico, riguardo l’emergenza Coronavirus, le ultime notizie, pareri e consigli di esperti accreditati.

Alle ore 16.50 andrà in onda la pellicola Io so che tu sai che io so, film del 1982, diretto e interpretato da Alberto Sordi. La rete inserendo nella programmazione di oggi i film di Alberto Sordi ha voluto rendere omaggio all’attore nel giorno in cui ricorrono i 100 anni dalla sua nascita.

Scopriamo insieme qualche dettaglio sulla pellicola.

Alberto Sordi in… Io so che tu sai che io so

Fabio e Livia Bonetti sono una coppia dalla vita monotona e abitudinaria. Per puro caso, un giorno Fabio scopre che un investigatore sta seguendo sua moglie e, recatosi nel suo studio per capirne il motivo, comprende che si è trattato semplicemente di uno scambio di persona. La signora Vitali, vero obiettivo dell’investigatore, aveva infatti prestato la propria automobile a Livia. Compreso l’equivoco Fabio torna a casa e divertito racconta alla moglie l’accaduto. La reazione della signora Bonelli, però, è tutt’altro che serena. Insospettito dal suo comportamento, Fabio inizia a seguirla finché non la vede entrare nell’agenzia investigativa e uscirne con una valigetta. Dopo aver visto dove la moglie ha nascosto la valigia, il marito la apre e ne visiona il contenuto…

Io so che tu sai che io so, cast:

Alberto Sordi

Monica Vitti

Micaela Pignatelli

Salvatore Jacono

Isabella De Bernardi

Giuseppe Mannajuolo

Ivana Monti

Claudio Gora

Pier Francesco Aiello

Napoleone Scrugli

Cesare Cadeo

Sandro Paternostro

Gianni Letta

Carmine Faraco

Luciano Bonanni

