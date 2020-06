Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 14 Giugno

Domenica in oggi, 14 giugno, avrà tanti ospiti in collegamento, fra i quali figurano Stefano De Martino e Gianna Nannini: tutti gli ospiti e le anticipazioni sulla puntata

Nella puntata di oggi, 14 giugno, di Domenica in Mara Venier accoglierà tanti ospiti, come sempre su Rai 1 a partire dalle 14.00. Come accaduto sino a ora dall’inizio della crisi economico-sanitaria dovuta al Covid-19, una parte della trasmissione sarà dedicata all’intrattenimento e una seconda all’approfondimento e all’informazione, soprattutto per illustrarci la cosiddetta Fase 3.

Scopriamo insieme che cosa accadrà e chi sarà ospite oggi a Domenica in.

Leggi anche –> Stefano De Martino intervistato da Mara Venier: tutta la verità sulla rottura con Belen

Domenica in, ospiti di oggi

Giunge alla 40° puntata l’edizione di Domenica in di quest’anno. Mara Venier, il suo team e la rete hanno prolungato la loro permanenza su Rai 1 nella fascia oraria della domenica anche per altre puntate. L’affetto del pubblico e il suo desiderio di svago, ma al tempo stesso di rimanere anche informato sull’emergenza economico sanitaria dovuta al Covid -19. La zia ci terrà compagnia ancora per altre tre settimane, poi ci saluterà per il periodo estivo.

Fra le interviste in programma oggi spicca il nome di Stefano De Martino. Il ballerino in collegamento presenterà la nuova stagione di Made in Sud, che sarà di nuovo su Rai 2 dal 16 giugno, trasmessa dall’Auditorium del Centro di produzione Rai di Napoli, in via Marconi. Dalla seconda puntata in poi la trasmissione comica tornerà alla programmazione tradizionale del lunedì. Stefano De Martino parlerà certo di Made in Sud, che conduce assieme a Fatima Trotta, ma da quanto trapelato anche della sua vita privata. La rottura con la compagna Belen Rodriguez, ormai lasciata alle spalle, è tornata a far discutere e, seppure la coppia si sia dimostrata molto riservata sull’argomento, il ballerino probabilmente interverrà per smentire (o confermare) le voci che si sono susseguite sulla vicenda.

Gianna Nannini festeggerà il suo compleanno con Mara Venier e il pubblico di Rai 1 per poi ripercorrere le tappe della sua carriera. Il regalo che la cantante farà ai suoi fan sarà la sua esibizione in una versione originale del brano di Francesco De Gregori La donna cannone.

Altri ospiti di Domenica in:

Christian De Sica e Giovanna Ralli

i due attori ricorderanno Alberto Sordi in occasione dei 100 anni dalla sua nascita;

i due attori ricorderanno in occasione dei 100 anni dalla sua nascita; Eleonora Danieli ,

da poco diventata madre, si collegherà dalla sua abitazione;

, da poco diventata madre, si collegherà dalla sua abitazione; Nek ,

in collegamento presenterà il suo nuovo singolo intitolato Perdonare;

, in collegamento presenterà il suo nuovo singolo intitolato Perdonare; il Prof. Matteo Bassetti,

il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova interverrà a Domenica in in collegamento per parlare dell’imminente avvio della cosiddetta Fase 3.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI