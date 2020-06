Clamorosa svolta, Maddie McCann potrebbe essere ancora viva

Maddie McCann potrebbe essere ancora viva, clamorosa svolta durante le indagini: si riaccendono le speranze per i genitori, Kate e Gerry.

Madeleine McCann potrebbe essere ancora viva, ha detto il procuratore tedesco che in precedenza aveva suggerito che probabilmente era morta. I commenti potrebbero accendere nuove speranze per i genitori di Madeleine, Kate e Gerry. Il procuratore Hans Wolters ha detto che non c’erano prove forensi che dicessero che fosse morta, nonostante i funzionari abbiano ripetutamente affermato di essere convinti che Maddie non sia più in vita dopo che all’inizio di questo mese è emersa la notizia di un nuovo sospettato principale, Christian Brueckner. I procuratori tedeschi, che stanno indagando su Brueckner per i legami con la scomparsa di Madeleine nel 2007, avevano anche detto di sapere come la bambina era stata uccisa, ma non avevano idea di dove fosse il suo corpo. Tuttavia, parlando al The Mirror, il signor Wolters ha spiegato: “Poiché non ci sono prove forensi, potrebbe esserci un po’ di speranza”. Il pubblico ministero ha aggiunto che, in Germania, è “normale” presumere che un omicidio abbia avuto luogo in casi simili. Wolters ha anche ammesso che la sua precedente affermazione secondo cui Madeleine potrebbe essere stata “uccisa rapidamente” era solo “opinione personale e speculazione”. Ha detto di essere giunto all’opinione “senza fatti”, sulla base dell’esperienza di precedenti casi di rapimento.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Maddie McCann, uccisa poco dopo il rapimento: le parole del sospettato

Maddie McCann potrebbe essere ancora viva

Brueckner è attualmente in prigione a Kiel, nel nord della Germania, per reati di droga. Al momento della scomparsa di Madeline, il tedesco viveva nella località di Praia da Luz da cui è stata rapita. Il suo passato criminale in Germania non era noto ai detective che cercavano Madeleine. Mentre tutti i criminali sessuali della regione dell’Algarve sono stati sospettati e interrogati, il 43enne Brueckner non era tra loro. Il suo nome è stato inserito in un dossier inviato alla polizia britannica nel 2011, ma solo in quanto straniero incarcerato e non perché fosse legato a un crimine sessuale. È stato solo quando Brueckner ha “confessato” a un amico in un bar in Germania che aveva notizie sulla scomparsa di Madeleine che è diventato il principale sospettato. Brueckner è stato condannato per aver molestato una bambina di sei anni in un parco giochi nella sua città natale di Wurzburg, in Baviera, nel 1994, quando aveva solo 17 anni. Ha lasciato la Germania per l’Algarve dopo aver scontato parte di una condanna di due anni per il reato. Ma quella condanna era sconosciuta alla polizia per il caso McCann nel 2007.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!