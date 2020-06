Christian De Sica, l’omosessualità e il rapporto con Paolo Conticini. In una recente intervista, l’attore ha parlato della voce sul suo conto che lo accompagna da molti anni.





Si è raccontato nel corso di un’intervista, così l’attore ha chiarito i dubbi sulla sua presunta omosessualità e ha descritto nel dettaglio il suo rapporto molto speciale con il collega Paolo Conticini.

Leggi anche –> Christian De Sica, la curiosa storia dello zio Ramon Mercader: fu un agente segreto

e anche –> De Sica, omicidi e spionaggio nella sua famiglia: i retroscena



Leggi anche –> De Sica, appello al governo: “Pensate a chi lavora nello spettacolo” – VIDEO

Christian De Sica, tutta la verità sulla sua presunta omosessualità e sul rapporto speciale con Paolo Conticini

E’ stato nel corso di una recente intervista su Diva e Donna che l’attore si è messo a nudo, parlando in particolar modo della voce che ha accompagnato la sua carriera da oltre 20 anni. Non dimenticando di descrivere lo speciale rapporto che lo lega al collega Paolo Conticini.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

De Sica ha ammesso che sono state moltissime le voci che si sono susseguite per anni sul proprio conto ma che hanno coinvolto anche la figura del padre Vittorio e il resto della sua famiglia. Come quella che il padre avesse un amante, o che la madre di Christian fosse lesbica. E sulla diceria che sia l’amante di Conticini, De Sica ha affermato: “E’ una fregnaccia pazzesca!”. Una diceria che l’attore si è portato dietro dal tempo in cui con il collega recitò nel film Uomini, uomini,uomini, nel quale si raccontava la storia di quattro amici omosessuali.

E’ vero però che tra i due esiste un rapporto molto speciale. Come rivelato da De Sica infatti, quando lui stesso fu vittima di un grave incidente, Conticini lo accudì come un fratello. Per questo l’attore ha parlato del collega in questi termini: “E’ più di un amante, è come un altro fratello”. De Sica ha quindi smentito tutte le dicerie, affermando che non avrebbe avuto problemi ad ammettere questa inclinazione, qualora la avesse avuta. Le voci sulla presunta omosessualità nascono, a suo dire, solo da malignità ed invidie ingiustificate.