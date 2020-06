Christian De Sica, chi è la mamma Maria Mercader: vita privata e carriera della donna nata a Barcellona nel 1918. Sposò il regista Vittorio De Sica e da lui ebbe due figli: Manuel e Christian De Sica.

Maria Mercader: chi è la madre di Christian De Sica

La carriera di Maria Mercader fu avviata nel mondo della recitazione già a partire dal 1939. Nel 1942 conobbe colui che divenne successivamente suo marito, ovvero Vittorio De Sica, sul set del film Un garibaldino al convento. Prese parte anche al film del 1942 Se io fossi onesto, per la regia di Carlo Ludovico Bragaglia e a quello del 1943 Nessuno torna indietro, di Alessandro Blasetti e fu la giovane Maria in La porta del cielo nel 1944. Nel 1952 ricordiamo la sua interpretazione in Buongiorno elefante!, con la regia di De Sica, dove i due interpretano il ruolo di marito e moglie.

Nel 1988 prese parte a La casa del sorriso, con la regia di Marco Ferreri, film che vinse nel 1991 l’Orso d’oro al Festival internazionale del Cinema di Berlino.

Si sposò con il regista dopo che quest’ultimo ottenne il divorzio dalla sua prima moglie, l’attrice torinese Giuditta Rissone. I due contrassero il matrimonio in Messico nel 1959 ma questo non fu riconosciuto dalla legge italiana. Si sposarono per questo nuovamente a Parigi nel 1968. Dall’unione con De Sica nacquero due figli, Manuel e Christian. Nonna di Brando e Maria Rosa De Sica, figli di Christian, avuti dall’unione con Silvia Verdone, la Mercader fu anche sorellastra di Ramon Mercader, agente segreto sovietivo che assassinò Lev Trockij nel 1940 per ordine di Stalin. La Mercader morì nel gennaio 2011 a Roma all’età di 92 anni.

