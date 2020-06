Nek, chi è la figlia Martina Imarisio Neviani: età, foto, carriera

Chi è Martina Imarisio Neviani: ecco tutto quello che sappiamo sulla figlia maggiore di Nek.

Martina Imarisio Neviani è la figlia maggiore di Nek e della moglie Patrizia Vacondio. La coppia l’ha sempre presentata come figlia naturale, ma qualche anno fa hanno deciso di svelare la verità: Martina è nata da una precedente relazione di Patrizia, e non è figlia biologica di Nek. Ecco cosa sappiamo su di lei.

Martina Imarisio Neviani: vita privata

Martina Imarisio Neviani è una ragazza semplice e, nonostante non sia il suo papà biologico, ha con Nek un normalissimo rapporto padre-figlia. Il cantante, ospite al Maurizio Costanzo Show, ha raccontato che la ragazza ha uno spirito flessibile e che si adatta facilmente alle situazioni, ma nonostante questo lui è sempre stato molto protettivo nei suoi confronti. Martina aveva solo un anno quando Patrizia Vacondio e Nek si sono incontrati per la prima volta. Nek ha raccontato a Maurizio Costanzo: “Mi preparai a parlare coi miei, chiesi subito una foto a Patrizia, la feci vedere a mia mamma e le dissi anche della bambina. Lei rispose in dialetto stretto: “A me non interessa, è bella come il sole, fai quello che vuoi”. Il padre biologico di Martina non l’ha mai abbandonata, ma Nek si è comunque posto nei suoi confronti con amore e solidarietà, assumendo pienamente il ruolo di “secondo papà”: per questo motivo lei, dopo anni, ha deciso di assumere anche il suo cognome, diventando ufficialemente Martina Imarisio Neviani.

Nel 2010 la famiglia si è allargata, e Martina ha avuto una sorellina: Beatrice. La ragazzina oggi ha 10 anni, e vanta un carattere molto forte e deciso. Le due sorelle sono spesso insieme, come si vede dalle fotografie e video postate da Nek sui social, e non amano condividere il papà con il pubblico. Martina ha ovviamente un profilo Instagram personale, privato, probabilmente per limitare al minimo i possibili gossip su di lei e la sua famiglia.

