Belen Rodriguez rompe il silenzio su De Martino: “Ho sentito le risposte”

Belen Rodriguez è apparsa molto enigmatica nel suo ultimo post di Instagram, in molti speculano che sia una frecciatina indiretta all’ex marito Stefano De Martino, oggi ospite in televisione.

Sull’ennesima separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sta parlando molto negli ultimi giorni. La loro è una storia caratterizzata da tira e molla, un matrimonio alle spalle e l’amore per il figlio, Santiago.

Eppure ultimamente le cose per la coppia non andavano bene e i due si sono separati. La conduttrice argentina ha descritto la vicenda così: “Passerà. A volte la vita ti rimette davanti agli stessi problemi solo perché tu ti accorga per davvero di come stanno le cose! Ed è giusto che così sia… Così si impara“.

Belen e Stefano hanno due caratteri molto forti, due personalità alfa che difficilmente riescono ad ammettere i propri errori e fallimenti. Finito il periodo di lockdown, per la sorpresa di molti, Belen Rodriguez e l’ex marito Stefano De Martino si sono lasciati nuovamente. Secondo le indiscrezioni, molto ha a che vedere con la forte presenza dei suoceri Veronica e Gustavo e dei cognati Cecilia e Jeremias, che sembrerebbero frequentare spessissimo l’abitazione della coppia, lasciandogli pochissima privacy. Stefano avrebbe espresso il suo malcontento, soprattutto in vigore della disparità di trattamento subita da sua madre e sua sorella che, al contrario, avrebbero frequentato molto meno della famiglia Rodriguez la loro casa.

Visualizza questo post su Instagram 𝑁𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑢 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜 ℎ𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑖 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 ☺️ #cosasquemegustan Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 14 Giu 2020 alle ore 6:00 PDT

La verità sulla rottura tra Belen e Stefano a Domenica In

Stefano De Martino oggi sarà ospite di Mara Venier a Domenica In e si pensa che potrebbe raccontare dei dettagli in più riguardo alla rottura con Belen Rodriguez che in questi giorni, è stata vista al lago con la sua famiglia e il figlio Santiago ed ha postato su Instagram una foto con un messaggio abbastanza criptico: “𝑁𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑢 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜 ℎ𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑖 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒“.

Che si riferisca a De Martino e gli stia consigliando di tenere la bocca chiusa riguardo le loro faccende private? L’ex ballerino di Amici, ricordiamo, attualmente si divide tra Napoli e Roma, dove martedì esordirà con la nuova edizione del programma Rai “Made in Sud“.